Иванов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Николай Васильевич

Место рождения

Большое Вороново, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

01.07.1927

Дата смерти

18.03.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1927

Отец: Иванов Василий

Мать: Елена Васильевна

Большое Вороново, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
05.02.1946

Сын: Иванов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Иванова Мария Дмитриевна

Никольское, Старицкий район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Мария Дмитриевна

Гритчино, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1953

Сын: Иванов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Иванова Мария Дмитриевна

Владимировка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
До 18.03.2008
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
ул. Кольцевая, 42 | Шахта № 36, Октябрьский, поселок, Богородицк, город, Богородицкий район, Тульская область, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Шахта № 36, Октябрьский, поселок, Богородицк, город, Богородицкий район, Тульская область, Российская Федерация
Смерть
18.03.2008
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Кардиосклероз атеросклеротический | Свидетельство о смерти I-БО № 795656 от 19.03.2008 | Медицинское свидетельство о смерти МУЗ "Богородицкая ЦРБ"
Похороны
Неизвестно
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Захоронены в одной могиле: Иванова Мария Дмитриевна; Иванов Виктор Николаевич; Иванов Николай Васильевич; Тишина Арина Дмитриевна; Череповский Владимир Егорович.