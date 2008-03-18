Иванов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.07.1927
Дата смерти18.03.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1927
Отец: Иванов Василий
Мать: Елена Васильевна
Рождение ребёнка
05.02.1946
Мать ребёнка: Иванова Мария Дмитриевна
Никольское, Старицкий район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Мария Дмитриевна
Гритчино, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1953
Мать ребёнка: Иванова Мария Дмитриевна
Владимировка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
До 18.03.2008
ул. Кольцевая, 42 | Шахта № 36, Октябрьский, поселок, Богородицк, город, Богородицкий район, Тульская область, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Шахта № 36, Октябрьский, поселок, Богородицк, город, Богородицкий район, Тульская область, Российская Федерация
Смерть
18.03.2008
Причина смерти: Кардиосклероз атеросклеротический | Свидетельство о смерти I-БО № 795656 от 19.03.2008 | Медицинское свидетельство о смерти МУЗ "Богородицкая ЦРБ"
Похороны
Неизвестно
Захоронены в одной могиле: Иванова Мария Дмитриевна; Иванов Виктор Николаевич; Иванов Николай Васильевич; Тишина Арина Дмитриевна; Череповский Владимир Егорович.