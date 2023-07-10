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Морозевская Ольга Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890 ст.

Дата смерти

01.03.1966

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890 ст.

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1905

Дочь: Тишина Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Морозевский Дмитрий Иванович

деревня Пустошка, Смоленская губергия, Российская империя
Рождение ребёнка
1912 ст.

Дочь: Череповская Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Морозевский Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1927

Дочь: Иванова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Морозевский Дмитрий Иванович

Селенка, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волченкова Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Морозевский Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Морозевский Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозевский Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Морозевский Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Морозевский Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозевский Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Поддубный, Узловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Поддубный, Узловский муниципальный район, Тульская область
Адрес проживания: Тульская обл. г. Узловая, п. Шахта № 7 (Поддубный) ул. Южная, д. 1.
Смерть
01.03.1966
Поддубный, Узловский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Сердечно-сосудистая недостаточность, эмфизема легких, хронический бронхит | Книга записей ЗАГС Партизанского поселкового совета