Морозевская Ольга Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890 ст.
Дата смерти01.03.1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890 ст.
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1905
Дочь: Тишина Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Морозевский Дмитрий Иванович
деревня Пустошка, Смоленская губергия, Российская империя
Рождение ребёнка
1912 ст.
Дочь: Череповская Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Морозевский Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1927
Дочь: Иванова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Морозевский Дмитрий Иванович
Селенка, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волченкова Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Морозевский Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Морозевский Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозевский Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Морозевский Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Морозевский Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Адрес проживания: Тульская обл. г. Узловая, п. Шахта № 7 (Поддубный) ул. Южная, д. 1.
Смерть
01.03.1966
Причина смерти: Сердечно-сосудистая недостаточность, эмфизема легких, хронический бронхит | Книга записей ЗАГС Партизанского поселкового совета