Иванов Виктор Николаевич 05.02.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Виктор Николаевич

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Место рождения

Никольское, Старицкий район, Тверская область

Дата рождения

05.02.1946

Дата смерти

27.08.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1946

Отец: Иванов Николай Васильевич

Мать: Иванова (Морозевская) Мария Дмитриевна

Никольское, Старицкий район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Надежда Викторовна

Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Место жительства
Неизвестно
Колодези, Богородицкий район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр Викторович

Мать ребёнка: Иванова Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
25.03.1985

Сын: Иванов Алексей Викторович

Мать ребёнка: Иванова Надежда Викторовна

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
27.08.1998
Колодези, станция, Богородицкий район, Тульская область, Российская Федерация
Причина смерти: острый инфаркт миокарда
Похороны
29.08.1998
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Захоронены в одной могиле: Иванова Мария Дмитриевна; Иванов Виктор Николаевич; Иванов Николай Васильевич; Тишина Арина Дмитриевна; Череповский Владимир Егорович.

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