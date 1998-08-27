Иванов Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.02.1946
Дата смерти27.08.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Место жительства
Неизвестно
Колодези, Богородицкий район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр Викторович
Мать ребёнка: Иванова Надежда Викторовна
Рождение ребёнка
25.03.1985
Сын: Иванов Алексей Викторович
Мать ребёнка: Иванова Надежда Викторовна
Смерть
27.08.1998
Колодези, станция, Богородицкий район, Тульская область, Российская Федерация
Причина смерти: острый инфаркт миокарда
Похороны
29.08.1998
Захоронены в одной могиле: Иванова Мария Дмитриевна; Иванов Виктор Николаевич; Иванов Николай Васильевич; Тишина Арина Дмитриевна; Череповский Владимир Егорович.