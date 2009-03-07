Иванов Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1953
Дата смерти07.03.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Адрес проживания: ул. Кольцевая д. 42
Смерть
07.03.2009