Иванов Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Павел Николаевич

Место рождения

Владимировка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.01.1953

Дата смерти

07.03.2009

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953

Отец: Иванов Николай Васильевич

Мать: Иванова Мария Дмитриевна

Владимировка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Адрес проживания: ул. Кольцевая д. 42
Смерть
07.03.2009
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область