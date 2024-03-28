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Волков Яков Максимович

Место рождения

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Максим Ларионович

Мать: Волкова Мария Петровна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Волков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Волкова Матрона Антоновна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Волков Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Волкова Матрона Антоновна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.07.1902

Дочь: Подымова (Волкова) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Волкова Матрона Антоновна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.09.1904

Дочь: Колюбакина (Волкова) Зинаида Яковлевна

Мать ребёнка: Волкова Матрона Антоновна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.05.1907

Сын: Волков Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Волкова Матрона Антоновна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.08.1912

Сын: Волков Анатолий Яковлевич

Мать ребёнка: Волкова Матрона Антоновна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.05.1916

Сын: Волков Леонид Яковлевич

Мать ребёнка: Волкова Матрона Антоновна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

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