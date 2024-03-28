Волков Яков Максимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волков Максим Ларионович
Мать: Волкова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Волкова Матрона Антоновна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Волкова Матрона Антоновна
Рождение ребёнка
27.07.1902
Дочь: Подымова (Волкова) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Волкова Матрона Антоновна
Рождение ребёнка
25.09.1904
Дочь: Колюбакина (Волкова) Зинаида Яковлевна
Мать ребёнка: Волкова Матрона Антоновна
Рождение ребёнка
06.05.1907
Мать ребёнка: Волкова Матрона Антоновна
Рождение ребёнка
28.08.1912
Сын: Волков Анатолий Яковлевич
Мать ребёнка: Волкова Матрона Антоновна
Рождение ребёнка
19.05.1916
Мать ребёнка: Волкова Матрона Антоновна
Смерть
Неизвестно