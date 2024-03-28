Волкова Матрона Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Волков Яков Максимович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Волков Яков Максимович
Рождение ребёнка
27.07.1902
Дочь: Подымова (Волкова) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Волков Яков Максимович
Рождение ребёнка
25.09.1904
Дочь: Колюбакина (Волкова) Зинаида Яковлевна
Отец ребёнка: Волков Яков Максимович
Рождение ребёнка
06.05.1907
Отец ребёнка: Волков Яков Максимович
Рождение ребёнка
28.08.1912
Сын: Волков Анатолий Яковлевич
Отец ребёнка: Волков Яков Максимович
Рождение ребёнка
19.05.1916
Отец ребёнка: Волков Яков Максимович
Смерть
Неизвестно