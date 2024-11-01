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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2489Хмелевая, д. каз. и вл.при р. Рановой.391128118128
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Хмелевая (Государствен крест.) село4466при р. Рановой43157152309—4314ПителиноКирп. зав. храмостроительного комитета, хлебопашество
Караулка при вновь строющемся храме при деревне Хмелевой4492при реке Рановой—1—1—4014Пителино
Дер. Хмелевая бывш г. Панферовой4508при реке Рановой7221941—4013Пителино
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1503Хмелевоесело53°36'с.ш.39°47'в.д.N-37-092
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61630420156с Хмелевоесело