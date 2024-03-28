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Волков Иван Яковлевич

Место рождения

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

27.09.1937

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Волков Яков Максимович

Мать: Волкова Матрона Антоновна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.03.1919

Сын: Волков Иван Иванович

Мать ребёнка: Волкова (Чиканова) Мария Павловна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова (Чиканова) Мария Павловна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова (Чиканова) Мария Павловна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова (Чиканова) Мария Павловна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
27.09.1937
Бутово, Ленинский муниципальный район, Московская область
расстрел
Похороны
Неизвестно
Бутово, Ленинский муниципальный район, Московская область

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