Волков Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти27.09.1937
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Волков Яков Максимович
Рождение ребёнка
02.03.1919
Сын: Волков Иван Иванович
Мать ребёнка: Волкова (Чиканова) Мария Павловна
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1930
Смерть
27.09.1937
расстрел
Похороны
Неизвестно