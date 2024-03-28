Подымова (Волкова) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения27.07.1902
Дата смерти03.07.1975
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1902
Отец: Волков Яков Максимович
Рождение ребёнка
25.12.1924
Дочь: Есакова (Подымова) Нина Егоровна
Отец ребёнка: Подымов Егор Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1933
Отец ребёнка: Подымов Егор Иванович
Рождение ребёнка
27.11.1937
Дочь: (Подымова) Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Подымов Егор Иванович
Смерть
03.07.1975
Зеленый, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Похороны
Неизвестно
Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область