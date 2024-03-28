Подымова (Волкова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подымова (Волкова) Анна Яковлевна

Место рождения

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

27.07.1902

Дата смерти

03.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1902

Отец: Волков Яков Максимович

Мать: Волкова Матрона Антоновна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.12.1924

Дочь: Есакова (Подымова) Нина Егоровна

Отец ребёнка: Подымов Егор Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1933

Сын: Подымов Юрий Егорович

Отец ребёнка: Подымов Егор Иванович

Рождение ребёнка
27.11.1937

Дочь: (Подымова) Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Подымов Егор Иванович

Смерть
03.07.1975
Зеленый, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Похороны
Неизвестно
Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область

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