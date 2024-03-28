Волкова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Яков Максимович

Отец ребёнка: Волков Максим Ларионович

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Волков Петр Максимович

Отец ребёнка: Волков Максим Ларионович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Волков Иван Максимович

Отец ребёнка: Волков Максим Ларионович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Подымова (Волкова) Александра Максимовна

Отец ребёнка: Волков Максим Ларионович

Смерть
Неизвестно
Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

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