Волкова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Максим Ларионович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Волков Максим Ларионович
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Волков Максим Ларионович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Подымова (Волкова) Александра Максимовна
Отец ребёнка: Волков Максим Ларионович
Смерть
Неизвестно