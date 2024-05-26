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Калинцев Владимир Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1935

Дата смерти

13.06.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1935

Отец: Калинцев Алексей Петрович

Мать: Калинцева (Фролова) Мария Филимоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинцева (Репринцева) Маргарита Васильевна

Рождение ребёнка
29.11.1958

Сын: Калинцев Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Калинцева (Репринцева) Маргарита Васильевна

Рождение ребёнка
14.07.1966

Дочь: Калинцева Мария Владимировна

Мать ребёнка: Калинцева (Репринцева) Маргарита Васильевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
13.06.1990

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