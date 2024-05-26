Калинцев Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1935
Дата смерти13.06.1990
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1958
Сын: Калинцев Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Калинцева (Репринцева) Маргарита Васильевна
Рождение ребёнка
14.07.1966
Дочь: Калинцева Мария Владимировна
Мать ребёнка: Калинцева (Репринцева) Маргарита Васильевна
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
13.06.1990