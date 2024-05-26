Калинцев Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калинцев Петр
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинцева Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Калинцева (Фролова) Мария Филимоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1935
Сын: Калинцев Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Калинцева (Фролова) Мария Филимоновна
Рождение ребёнка
04.09.1938
Сын: Калинцев Борис Алексеевич
Мать ребёнка: Калинцева (Фролова) Мария Филимоновна
Смерть
Неизвестно