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Калинцев Алексей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калинцев Петр

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинцева Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Калинцева (Фролова) Мария Филимоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинцева (Фролова) Мария Филимоновна

Рождение ребёнка
28.07.1935

Сын: Калинцев Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Калинцева (Фролова) Мария Филимоновна

Рождение ребёнка
04.09.1938

Сын: Калинцев Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Калинцева (Фролова) Мария Филимоновна

Смерть
Неизвестно

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