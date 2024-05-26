Калинцева (Фролова) Мария Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинцева (Фролова) Мария Филимоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Филимон Федорович

Мать: Фролова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинцева Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Калинцев Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинцев Алексей Петрович

Рождение ребёнка
28.07.1935

Сын: Калинцев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Калинцев Алексей Петрович

Рождение ребёнка
04.09.1938

Сын: Калинцев Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Калинцев Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно

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