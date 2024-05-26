Калинцева (Фролова) Мария Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фролов Филимон Федорович
Мать: Фролова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинцева Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Калинцев Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1935
Сын: Калинцев Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Калинцев Алексей Петрович
Рождение ребёнка
04.09.1938
Сын: Калинцев Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Калинцев Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно