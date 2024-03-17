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Калинцева Мария Владимировна

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

14.07.1966

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1966

Отец: Калинцев Владимир Алексеевич

Мать: Калинцева (Репринцева) Маргарита Васильевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русаков Сергей Петрович

Образование
С 1973 по 1983
Пенза, город Пенза, Пензенская область
6 лингвистическая гимназия
Образование
С 1984 по 1987
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Пензенский областной медицинский колледж
Рождение ребёнка
08.06.1989

Дочь: Жизневская (Русакова) Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Русаков Сергей Петрович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.05.2001

Дочь: Русакова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Русаков Сергей Петрович

Пенза, город Пенза, Пензенская область

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