Калинцева Мария Владимировна
Место рождения
Дата рождения14.07.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
С 1973 по 1983
6 лингвистическая гимназия
Образование
С 1984 по 1987
Пензенский областной медицинский колледж
Рождение ребёнка
08.06.1989
Дочь: Жизневская (Русакова) Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Русаков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
09.05.2001
Дочь: Русакова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Русаков Сергей Петрович