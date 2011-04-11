Калинцева (Репринцева) Маргарита Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1937
Дата смерти11.04.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1958
Сын: Калинцев Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Калинцев Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
14.07.1966
Дочь: Калинцева Мария Владимировна
Отец ребёнка: Калинцев Владимир Алексеевич
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
11.04.2011