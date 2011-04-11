Калинцева (Репринцева) Маргарита Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинцева (Репринцева) Маргарита Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1937

Дата смерти

11.04.2011

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1937

Отец: Репринцев Василий Николаевич

Мать: Репринцева (Атаманова) Софья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинцев Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
29.11.1958

Сын: Калинцев Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Калинцев Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
14.07.1966

Дочь: Калинцева Мария Владимировна

Отец ребёнка: Калинцев Владимир Алексеевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
11.04.2011

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