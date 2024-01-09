Бланкъ Гаскель (Гацкель) Гершивъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бланкъ Гаскель (Гацкель) Гершивъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Бланк Гирш

Мать: Мама

Рождение ребёнка
09.06.1875

Дочь: Малне-Фрейде Гецкель

Мать ребёнка: Бланк Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)

Рождение ребёнка
1876

Сын: Бланк Насан Гаскелевъ

Мать ребёнка: Бланк Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
19.08.1879

Дочь: Бейла Гецкель

Мать ребёнка: Бланк Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
03.03.1882

Сын: Бланк Нахман-Лейб Гацкель

Мать ребёнка: Бланк Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
09.03.1884

Сын: Бланк Шая-Рувинъ Гацкелевич

Мать ребёнка: Бланк Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
09.02.1892

Дочь: Хензель Гацкель

Мать ребёнка: Бланк Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)

Рождение ребёнка
26.11.1893

Сын: Бланкъ Исаак Гаскелевъ

Мать ребёнка: Бланк Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бланк Сара Мордухова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бланк Сара Мордухова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рейза (Рейзель) Гацкелева

Мать ребёнка: Бланк Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бланк Абрам-Абель Гаскелевич

Мать ребёнка: Бланк Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)

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