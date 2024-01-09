Бланкъ Гаскель (Гацкель) Гершивъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Бланк Гирш
Мать: Мама
Рождение ребёнка
09.06.1875
Дочь: Малне-Фрейде Гецкель
Мать ребёнка: Бланк Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Бланк Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)
Рождение ребёнка
19.08.1879
Дочь: Бейла Гецкель
Мать ребёнка: Бланк Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)
Рождение ребёнка
03.03.1882
Сын: Бланк Нахман-Лейб Гацкель
Мать ребёнка: Бланк Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)
Рождение ребёнка
09.03.1884
Сын: Бланк Шая-Рувинъ Гацкелевич
Мать ребёнка: Бланк Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)
Рождение ребёнка
09.02.1892
Дочь: Хензель Гацкель
Мать ребёнка: Бланк Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)
Рождение ребёнка
26.11.1893
Мать ребёнка: Бланк Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бланк Сара Мордухова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бланк Сара Мордухова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рейза (Рейзель) Гацкелева
Мать ребёнка: Бланк Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бланк Абрам-Абель Гаскелевич
Мать ребёнка: Бланк Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)