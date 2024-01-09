Бланк Насан Гаскелевъ
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1899
Дочь: (Бланк) Хана Насоновна
Мать ребёнка: Бланк (Гродникъ) Шейна Нахимъ-Берова (Нахимовна)
Рождение ребёнка
01.09.1901
Мать ребёнка: Бланк (Гродникъ) Шейна Нахимъ-Берова (Нахимовна)
Рождение ребёнка
26.11.1904
Дочь: (Бланк) Кныль Насоновна
Мать ребёнка: Бланк (Гродникъ) Шейна Нахимъ-Берова (Нахимовна)
Рождение ребёнка
09.12.1907
Дочь: (Бланк) Хая Насановна
Мать ребёнка: Бланк (Гродникъ) Шейна Нахимъ-Берова (Нахимовна)
Рождение ребёнка
20.07.1909
Мать ребёнка: Бланк (Гродникъ) Шейна Нахимъ-Берова (Нахимовна)
Рождение ребёнка
1916
Смерть
Неизвестно