Бланк Насан Гаскелевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБланк Насан Гаскелевъ

Бланк Насан Гаскелевъ

Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Бланкъ Гаскель (Гацкель) Гершивъ

Мать: Бланк (Вольковичер) Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бланк (Гродникъ) Шейна Нахимъ-Берова (Нахимовна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бланк (Гродникъ) Шейна Нахимъ-Берова (Нахимовна)

Рождение ребёнка
31.12.1899

Дочь: (Бланк) Хана Насоновна

Мать ребёнка: Бланк (Гродникъ) Шейна Нахимъ-Берова (Нахимовна)

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
01.09.1901

Сын: Бланк Абрам Насонович

Мать ребёнка: Бланк (Гродникъ) Шейна Нахимъ-Берова (Нахимовна)

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
26.11.1904

Дочь: (Бланк) Кныль Насоновна

Мать ребёнка: Бланк (Гродникъ) Шейна Нахимъ-Берова (Нахимовна)

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
09.12.1907

Дочь: (Бланк) Хая Насановна

Мать ребёнка: Бланк (Гродникъ) Шейна Нахимъ-Берова (Нахимовна)

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
20.07.1909

Сын: Бланк Гиршъ Насанович

Мать ребёнка: Бланк (Гродникъ) Шейна Нахимъ-Берова (Нахимовна)

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Бланк Лев Насанович (Насонович)

Мать ребёнка: Бланк (Гродникъ) Шейна Нахимъ-Берова (Нахимовна)

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.