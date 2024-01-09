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(Бланк) Малне-Фрейде Гецкель
(Бланк) Малне-Фрейде Гецкель
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.06.1875
Пол
Женский
Отец
Бланкъ Гаскель (Гацкель) Гершивъ
1833 г.р.
Мать
Бланк (Вольковичер) Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1875
Отец:
Бланкъ Гаскель (Гацкель) Гершивъ
Мать:
Бланк Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)
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