(Бланк) Малне-Фрейде Гецкель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бланк) Малне-Фрейде Гецкель

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1875

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1875

Отец: Бланкъ Гаскель (Гацкель) Гершивъ

Мать: Бланк Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)

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