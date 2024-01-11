Бланк Шая-Рувинъ Гацкелевич
Место рождения
Дата рождения09.03.1884
Дата смертиМежду 11.11.1914 и 19.11.1914
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1884
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1910
Дочь: (Бланк) Рохе-Рива Шая-Рувин
Мать ребёнка: Бланк Хана-Хеся Абрамовна
Смерть
Между 11.11.1914 и 19.11.1914
Бланк Шая Московская губ., Серпуховский у. 443896 Воинское звание: Ефрейтор Вероисповедание: Иудейское Семейное положение: Женат Волость/Нас.пункт: гор. Серпухов Событие: Пропал без вести Дата событи... Показать все