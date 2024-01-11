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Бланк Шая-Рувинъ Гацкелевич

Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

09.03.1884

Дата смерти

Между 11.11.1914 и 19.11.1914

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1884

Отец: Бланкъ Гаскель (Гацкель) Гершивъ

Мать: Бланк (Вольковичер) Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бланк Хана-Хеся Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бланк Хана-Хеся Абрамовна

Рождение ребёнка
04.07.1910

Дочь: (Бланк) Рохе-Рива Шая-Рувин

Мать ребёнка: Бланк Хана-Хеся Абрамовна

Смерть
Между 11.11.1914 и 19.11.1914
Бланк Шая Московская губ., Серпуховский у. 443896 Воинское звание: Ефрейтор Вероисповедание: Иудейское Семейное положение: Женат Волость/Нас.пункт: гор. Серпухов Событие: Пропал без вести Дата событи... Показать все

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