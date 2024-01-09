(Бланк) Рейза (Рейзель) Гацкелева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бланк) Рейза (Рейзель) Гацкелева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бланкъ Гаскель (Гацкель) Гершивъ

Мать: Бланк (Вольковичер) Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балосъ Меер Генаховъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балосъ Меер Генаховъ

Рождение ребёнка
11.10.1912

Сын: Балось Лев Меерович

Отец ребёнка: Балосъ Меер Генаховъ

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.10.1912

Сын: Балось Лев Меерович

Отец ребёнка: Балосъ Меер Генаховъ

Рождение ребёнка
06.12.1913

Сын: Балось Исаак Меерович

Отец ребёнка: Балосъ Меер Генаховъ

Рождение ребёнка
30.12.1915

Сын: Балось Гирш Меер

Отец ребёнка: Балосъ Меер Генаховъ

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