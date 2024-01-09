(Бланк) Рейза (Рейзель) Гацкелева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балосъ Меер Генаховъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балосъ Меер Генаховъ
Рождение ребёнка
11.10.1912
Сын: Балось Лев Меерович
Отец ребёнка: Балосъ Меер Генаховъ
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.10.1912
Сын: Балось Лев Меерович
Отец ребёнка: Балосъ Меер Генаховъ
Рождение ребёнка
06.12.1913
Отец ребёнка: Балосъ Меер Генаховъ
Рождение ребёнка
30.12.1915
Сын: Балось Гирш Меер
Отец ребёнка: Балосъ Меер Генаховъ