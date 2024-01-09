Балосъ Меер Генаховъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1912
Сын: Балось Лев Меерович
Мать ребёнка: Рейза (Рейзель) Гацкелева
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.10.1912
Сын: Балось Лев Меерович
Мать ребёнка: Рейза (Рейзель) Гацкелева
Рождение ребёнка
06.12.1913
Мать ребёнка: Рейза (Рейзель) Гацкелева
Рождение ребёнка
30.12.1915
Сын: Балось Гирш Меер
Мать ребёнка: Рейза (Рейзель) Гацкелева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно