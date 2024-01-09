Балосъ Меер Генаховъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балосъ Меер Генаховъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1912

Сын: Балось Лев Меерович

Мать ребёнка: Рейза (Рейзель) Гацкелева

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.10.1912

Сын: Балось Лев Меерович

Мать ребёнка: Рейза (Рейзель) Гацкелева

Рождение ребёнка
06.12.1913

Сын: Балось Исаак Меерович

Мать ребёнка: Рейза (Рейзель) Гацкелева

Рождение ребёнка
30.12.1915

Сын: Балось Гирш Меер

Мать ребёнка: Рейза (Рейзель) Гацкелева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рейза (Рейзель) Гацкелева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рейза (Рейзель) Гацкелева

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