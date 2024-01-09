Бланк Абрам-Абель Гаскелевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бланк Махля Шлемовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бланк Махля Шлемовна
Рождение ребёнка
02.12.1916
Дочь: (Бланк) (Хая) Анна Абрам-Абель
Мать ребёнка: Бланк Махля Шлемовна
Рождение ребёнка
06.05.1917
Сын: Бланк Григорий Абрам-Абель
Мать ребёнка: Бланк Махля Шлемовна
Рождение ребёнка
06.05.1918
Сын: Бланк Григорий Абрам-Абель
Мать ребёнка: Бланк Махля Шлемовна
Рождение ребёнка
15.10.1918
Сын: Бланк Александр Абрам-Абель
Мать ребёнка: Бланк Махля Шлемовна