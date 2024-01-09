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Бланк Абрам-Абель Гаскелевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бланкъ Гаскель (Гацкель) Гершивъ

Мать: Бланк (Вольковичер) Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бланк Махля Шлемовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бланк Махля Шлемовна

Рождение ребёнка
02.12.1916

Дочь: (Бланк) (Хая) Анна Абрам-Абель

Мать ребёнка: Бланк Махля Шлемовна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
06.05.1917

Сын: Бланк Григорий Абрам-Абель

Мать ребёнка: Бланк Махля Шлемовна

Рождение ребёнка
06.05.1918

Сын: Бланк Григорий Абрам-Абель

Мать ребёнка: Бланк Махля Шлемовна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
15.10.1918

Сын: Бланк Александр Абрам-Абель

Мать ребёнка: Бланк Махля Шлемовна

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