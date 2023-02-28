Веркин (Веркина) Матрона Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веркин (Веркина) Матрона Петровна

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Место рождения

Доброводье, Севский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

11.07.1923

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Веркин Пётр

Мать: не указана

Доброводье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Веркин Емельян Иванович

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Между 1867 и 1869

Дочь: Харитина Ивановна

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Нор Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Веркин Прокофий Иванович

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Веркин Василий Иванович

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.06.1879

Дочь: Веркина Феврония Ивановна

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.03.1880

Дочь: Софья Ивановна

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.04.1883

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.02.1885

Сын: Веркин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.06.1886

Сын: Веркин Тихон Иванович

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.08.1887

Дочь: Беляева(попова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
?.07.1888

Дочь: Вильямс Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.10.1889

Сын: Веркин Яков Иванович

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.11.1905

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веркин Константин Иванович

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веркин Иван Дмитриевич

Доброводье, Севский муниципальный район, Брянская область
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.07.1923
Похороны
Неизвестно
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