Беляева(Попова) (Веркина) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева(Попова) (Веркина) Наталья Ивановна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

15.08.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1887

Отец: Веркин Иван Дмитриевич

Мать: Веркин Матрона Петровна

Рождение ребёнка
28.11.1906

Дочь: Нехорошева Анна (Нюра) Дмитриевна

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Семёнович

Рождение ребёнка
26.02.1908

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Семёнович

Рождение ребёнка
28.12.1911

Дочь: Андрющенко Мелания (Миля) Дмитриевна

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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