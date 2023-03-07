Беляева(Попова) (Веркина) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.08.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1887
Отец: Веркин Иван Дмитриевич
Мать: Веркин Матрона Петровна
Рождение ребёнка
28.11.1906
Дочь: Нехорошева Анна (Нюра) Дмитриевна
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Семёнович
Рождение ребёнка
26.02.1908
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Семёнович
Рождение ребёнка
28.12.1911
Дочь: Андрющенко Мелания (Миля) Дмитриевна
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Дмитрий
Смерть
Неизвестно