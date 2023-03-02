Нор (Веркина) Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти29.12.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Веркин Иван Дмитриевич
Мать: Веркин Матрона Петровна
Бракосочетание
02.?.1887
Супруг(-а): Зинаида Ивановна Нор (Веркина)
Рождение ребёнка
1888
Сын: Нор Григорий Поликарпович
Отец ребёнка: Нор Поликарп Андреевич
Рождение ребёнка
17.06.1890
Отец ребёнка: Нор Поликарп Андреевич
Рождение ребёнка
12.03.1892
Дочь: Мария Поликарповна
Отец ребёнка: Нор Поликарп Андреевич
Рождение ребёнка
16.05.1896
Дочь: Извекова Елена (Лёля) Поликарповна
Отец ребёнка: Нор Поликарп Андреевич
Смерть
29.12.1944
Похороны
Неизвестно