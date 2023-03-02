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Веркин Емельян Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

20.06.1922

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Веркин Иван Дмитриевич

Мать: Веркин Матрона Петровна

Рождение ребёнка
20.10.1894

Сын: Веркин Яков Емельянович

Мать ребёнка: Веркина Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
01.09.1896

Сын: Веркин Иван Емельянович

Мать ребёнка: Веркина Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
15.08.1898

Сын: Веркин Лаврентий Емельянович

Мать ребёнка: Веркина Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
29.11.1900

Дочь: Варвара Емельяновнаь

Мать ребёнка: Веркина Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
22.09.1903

Дочь: Надежда Емельяновна

Мать ребёнка: Веркина Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
28.02.1908

Сын: Веркин Василий Емельянович

Мать ребёнка: Веркина Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
21.04.1910

Дочь: Александра Емельяновна

Мать ребёнка: Веркина Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
27.03.1912

Дочь: Матрона Емельяновна

Мать ребёнка: Веркина Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
08.06.1914

Сын: Веркин Фёдор Емельянович

Мать ребёнка: Веркина Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
20.06.1916

Сын: Веркин Пётр Емельянович

Мать ребёнка: Веркина Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
20.11.1918

Дочь: Варвара Емельяновна

Мать ребёнка: Веркина Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веркина Любовь Николаевна

Смерть
20.06.1922
Похороны
Неизвестно
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