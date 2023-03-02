Веркин Емельян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти20.06.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Веркин Иван Дмитриевич
Мать: Веркин Матрона Петровна
Рождение ребёнка
20.10.1894
Мать ребёнка: Веркина Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
01.09.1896
Мать ребёнка: Веркина Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
15.08.1898
Сын: Веркин Лаврентий Емельянович
Мать ребёнка: Веркина Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
29.11.1900
Дочь: Варвара Емельяновнаь
Мать ребёнка: Веркина Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
22.09.1903
Дочь: Надежда Емельяновна
Мать ребёнка: Веркина Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
28.02.1908
Сын: Веркин Василий Емельянович
Мать ребёнка: Веркина Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
21.04.1910
Дочь: Александра Емельяновна
Мать ребёнка: Веркина Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
27.03.1912
Дочь: Матрона Емельяновна
Мать ребёнка: Веркина Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
08.06.1914
Мать ребёнка: Веркина Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
20.06.1916
Мать ребёнка: Веркина Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
20.11.1918
Дочь: Варвара Емельяновна
Мать ребёнка: Веркина Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.1922
Похороны
Неизвестно