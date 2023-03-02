Вильямс (Веркина) Екатерина Ивановна ?.07.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вильямс (Веркина) Екатерина Ивановна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась ?.07.1888, Бердянск

умерла 17.09.1943, Бердянск

Мать
Веркин (Веркина) Матрона Петровна1845 г.р.
Отец
Веркин Иван Дмитриевич1849 г.р.
Супруги
Вильямс Петр ПетровичПосле 1885 г.р.
Дети
Вильямс Пётр Петрович14.06.1916 г.р.
Вильямс Андрей Петрович29.03.1918 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1888

Отец: Веркин Иван Дмитриевич

Мать: Веркин (Веркина) Матрона Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вильямс Генрих Петрович

Отец ребёнка: Вильямс Петр Петрович

Работа или профессия
Неизвестно

Домохозяйка

Бракосочетание
1914

Муж: Вильямс Петр Петрович

Супруг(-а): Екатерина Ивановна Вильямс (Веркина)

Рождение ребёнка
14.06.1916

Сын: Вильямс Пётр Петрович

Отец ребёнка: Вильямс Петр Петрович

Рождение ребёнка
29.03.1918

Сын: Вильямс Андрей Петрович

Отец ребёнка: Вильямс Петр Петрович

Рождение ребёнка
30.06.1919

Дочь: Клосовская (Williams Вильямс) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Вильямс Петр Петрович

Смерть
17.09.1943

Причина смерти: Убийство | огнестрельное ранение

Похороны
Неизвестно

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