Вильямс (Веркина) Екатерина Ивановна
женский, родилась ?.07.1888, Бердянск
умерла 17.09.1943, Бердянск
МатьВеркин (Веркина) Матрона Петровна1845 г.р.
ОтецВеркин Иван Дмитриевич1849 г.р.
Супруги
Вильямс Петр ПетровичПосле 1885 г.р.
Дети
Вильямс Пётр Петрович14.06.1916 г.р.
Вильямс Андрей Петрович29.03.1918 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вильямс Петр Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1914
Рождение ребёнка
14.06.1916
Отец ребёнка: Вильямс Петр Петрович
Рождение ребёнка
29.03.1918
Отец ребёнка: Вильямс Петр Петрович
Рождение ребёнка
30.06.1919
Дочь: Клосовская (Williams Вильямс) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Вильямс Петр Петрович
Смерть
17.09.1943
Похороны
Неизвестно