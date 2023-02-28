Веркин Тихон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеркин Тихон Иванович

Веркин Тихон Иванович

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

16.06.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1886

Отец: Веркин Иван Дмитриевич

Мать: Веркин Матрона Петровна

Рождение ребёнка
18.03.1916

Сын: Веркин Сергей Тихонович

Мать ребёнка: Веркина Софья Ивановна

Рождение ребёнка
07.07.1918

Сын: Веркин Александр Тихонович

Мать ребёнка: Веркина Софья Ивановна

Рождение ребёнка
16.06.1920

Дочь: Ольга Тихоновна

Мать ребёнка: Веркина Софья Ивановна

Рождение ребёнка
19.06.1926

Дочь: Надежда Тихоновна

Мать ребёнка: Веркина Софья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веркина Софья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close