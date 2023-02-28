Ивашкевич (Савчиц) Евдокия Романовна
Место рождения
Дата рождения02.03.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1873
Отец: Савчиц Роман Косьмин
Мать: Савчиц Маркелла Захарова
Бракосочетание
25.10.1892
Венчались в Покровской церкви в Вязыни.
Рождение ребёнка
13.04.1905
Сын: Ивашкевич Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Ивашкевич Фёдор Кондратьевич
Смерть
Неизвестно