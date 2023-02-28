Ивашкевич (Савчиц) Евдокия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивашкевич (Савчиц) Евдокия Романовна

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Место рождения

Пахомово, Вязынская волость, Вилейский уезд

Дата рождения

02.03.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1873

Отец: Савчиц Роман Косьмин

Мать: Савчиц Маркелла Захарова

Пахомово, Вязынская волость, Вилейский уезд
Бракосочетание
25.10.1892

Муж: Ивашкевич Фёдор Кондратьевич

Пахомово, Вязынская волость, Вилейский уезд
Венчались в Покровской церкви в Вязыни.
Рождение ребёнка
13.04.1905

Сын: Ивашкевич Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Ивашкевич Фёдор Кондратьевич

Пахомово, Вязынская волость, Вилейский уезд
Смерть
Неизвестно
Пахомово, Вязынская волость, Вилейский уезд
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