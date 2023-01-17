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Ивашкевич Фёдор Кондратьевич

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Место рождения

Устиновичи, Вилейский район, Минская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

17.06.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Ивашкевич Кондратий Петрович

Мать: Ивашкевич Петронелла Яковлева

Устиновичи, Вилейский район, Минская область
Бракосочетание
25.10.1892

Жена: Ивашкевич Евдокия Романовна

Пахомово, Вязынская волость, Вилейский уезд
Венчались в Покровской церкви в Вязыни.
Рождение ребёнка
13.04.1905

Сын: Ивашкевич Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Ивашкевич Евдокия Романовна

Пахомово, Вязынская волость, Вилейский уезд
Смерть
17.06.1908
Пахомово, Вязынская волость, Вилейский уезд
Застрелился. Запись в МК от 01.07.1908: похоронен на Пахомовском кладбище на основании бумаги полицейского надзирателя г.Вилейки от 29.06.1908 №2335.
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