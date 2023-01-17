Ивашкевич Фёдор Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смерти17.06.1908
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Бракосочетание
25.10.1892
Венчались в Покровской церкви в Вязыни.
Рождение ребёнка
13.04.1905
Сын: Ивашкевич Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Ивашкевич Евдокия Романовна
Смерть
17.06.1908
Застрелился. Запись в МК от 01.07.1908: похоронен на Пахомовском кладбище на основании бумаги полицейского надзирателя г.Вилейки от 29.06.1908 №2335.