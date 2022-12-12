Савчиц Маркелла Захарова
Место рожденияд.Пахомово Вилейский р-н Минская обл.
Дата рождения1844 ст.
Дата смерти07.03.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1844 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Пахомово Вилейский р-н Минская обл.
Рождение ребёнка
02.03.1873
Дочь: Ивашкевич Евдокия Романовна
Отец ребёнка: Савчиц Роман Косьмин
Пахомово, Вилейский уезд, Виленская губерния
Смерть
07.03.1892 ст.
д.Пахомово Вилейский р-н Минская обл..
Умерла в 48 лет от чахотки. Похоронена на Пахомовском кладбище.