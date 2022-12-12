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Савчиц Маркелла Захарова

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Место рождения

д.Пахомово Вилейский р-н Минская обл.

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

07.03.1892 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОИ
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Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Пахомово Вилейский р-н Минская обл.
Рождение ребёнка
02.03.1873

Дочь: Ивашкевич Евдокия Романовна

Отец ребёнка: Савчиц Роман Косьмин

Пахомово, Вилейский уезд, Виленская губерния
Смерть
07.03.1892 ст.
д.Пахомово Вилейский р-н Минская обл..
Умерла в 48 лет от чахотки. Похоронена на Пахомовском кладбище.
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