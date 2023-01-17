Ивашкевич Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения13.04.1905
Дата смерти16.03.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1905
Бракосочетание
13.05.1933
Вилейка, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
10.06.1936
Сын: Ивашкевич Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Ивашкевич Ефросинья Михайловна
Рождение ребёнка
03.01.1939
Сын: Ивашкевич Михаил Александрович
Мать ребёнка: Ивашкевич Ефросинья Михайловна
д.Пахомово Вилейский район минская область РБ
Смерть
16.03.1986