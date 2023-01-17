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Ивашкевич Александр Фёдорович

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Место рождения

Пахомово, Вязынская волость, Вилейский уезд

Дата рождения

13.04.1905

Дата смерти

16.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1905

Отец: Ивашкевич Фёдор Кондратьевич

Мать: Ивашкевич Евдокия Романовна

Пахомово, Вязынская волость, Вилейский уезд
Бракосочетание
13.05.1933

Жена: Ивашкевич Ефросинья Михайловна

Вилейка, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
10.06.1936

Сын: Ивашкевич Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Ивашкевич Ефросинья Михайловна

Пахомово, Вязынская волость, Вилейский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1939

Сын: Ивашкевич Михаил Александрович

Мать ребёнка: Ивашкевич Ефросинья Михайловна

д.Пахомово Вилейский район минская область РБ
Смерть
16.03.1986
Пахомово, Вязынская волость, Вилейский уезд
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