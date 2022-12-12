Савчиц Роман Косьмин
Место рождения
Дата рождения04.07.1833 ст.
Дата смерти14.06.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1833 ст.
Отец: Савчиц Косьма Николаев
Мать: Савчиц Марианна Якова
Рождение ребёнка
02.03.1873
Дочь: Ивашкевич Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Савчиц Маркелла Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савчиц Маркелла Захарова
Смерть
14.06.1905
Умер в 62 года от удушья. Похоронен на Пахомовском кладбище, которое в 1974 году было затоплено (Вилейское водохранилище)