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Савчиц Роман Косьмин

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Место рождения

Пахомово, Вилейский уезд, Виленская губерния

Дата рождения

04.07.1833 ст.

Дата смерти

14.06.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1833 ст.

Отец: Савчиц Косьма Николаев

Мать: Савчиц Марианна Якова

Пахомово, Вилейский уезд, Виленская губерния
Рождение ребёнка
02.03.1873

Дочь: Ивашкевич Евдокия Романовна

Мать ребёнка: Савчиц Маркелла Захарова

Пахомово, Вилейский уезд, Виленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савчиц Маркелла Захарова

Пахомово, Вилейский уезд, Виленская губерния
Смерть
14.06.1905
Пахомово, Вилейский уезд, Виленская губерния
Умер в 62 года от удушья. Похоронен на Пахомовском кладбище, которое в 1974 году было затоплено (Вилейское водохранилище)
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