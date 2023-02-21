Савчиц Косьма Николаев
Место рожденияд.Пахомово Вилейский р-н Минская обл.
Дата рождения1812 ст.
Дата смерти18.12.1873 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.
Отец: Савчиц Николай Андреев
Мать: не указана
д.Пахомово Вилейский р-н Минская обл.
Рождение ребёнка
04.07.1833 ст.
Сын: Савчиц Роман Косьмин
Мать ребёнка: Савчиц Марианна Якова
Пахомово, Вязынская волость, Вилейский уезд
Смерть
18.12.1873 ст.
д.Пахомово Вилейский р-н Минская обл.
Умер от воспаления в возрасте 67 лет . Похоронен на Пахомовсом кладбище.