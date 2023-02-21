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Савчиц Косьма Николаев

Место рождения

д.Пахомово Вилейский р-н Минская обл.

Дата рождения

1812 ст.

Дата смерти

18.12.1873 ст.

Пол

Мужской

Отец

1763 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОИ
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Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.

Отец: Савчиц Николай Андреев

Мать: не указана

д.Пахомово Вилейский р-н Минская обл.
Рождение ребёнка
04.07.1833 ст.

Сын: Савчиц Роман Косьмин

Мать ребёнка: Савчиц Марианна Якова

Пахомово, Вязынская волость, Вилейский уезд
Смерть
18.12.1873 ст.
д.Пахомово Вилейский р-н Минская обл.
Умер от воспаления в возрасте 67 лет . Похоронен на Пахомовсом кладбище.
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