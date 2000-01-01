Савчиц Николай Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савчиц Николай Андреев

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Место рождения

д.Пахомово Вилейский р-н Минская обл.

Дата рождения

1763 ст.

Дата смерти

1824 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Пахомово Вилейский р-н Минская обл.
Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Савчиц Косьма Николаев

Мать ребёнка: не указана

д.Пахомово Вилейский р-н Минская обл.
Смерть
1824 ст.
д.Пахомово Вилейский р-н Минская обл.
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