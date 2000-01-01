Савчиц Николай Андреев
Место рожденияд.Пахомово Вилейский р-н Минская обл.
Дата рождения1763 ст.
Дата смерти1824 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Пахомово Вилейский р-н Минская обл.
Рождение ребёнка
1812 ст.
Мать ребёнка: не указана
д.Пахомово Вилейский р-н Минская обл.
Смерть
1824 ст.
д.Пахомово Вилейский р-н Минская обл.