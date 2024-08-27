Кирчанов Георгий Алексеевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения13.01.1917
Дата смерти02.06.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1917
Рождение ребёнка
03.09.1942
Дочь: (Кирчанова) Валентина Георгиевна
Мать ребёнка: Кирчанова (Жеребчикова) Антонина Егоровна
Рождение ребёнка
21.07.1946
Мать ребёнка: Кирчанова (Жеребчикова) Антонина Егоровна
Рождение ребёнка
04.04.1952
Сын: Кирчанов Анатолий Георгиевич
Мать ребёнка: Кирчанова (Жеребчикова) Антонина Егоровна
Рождение ребёнка
03.01.1960
Сын: Кирчанов Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Кирчанова (Жеребчикова) Антонина Егоровна
Смерть
02.06.1980
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно