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Кирчанов Георгий Алексеевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

13.01.1917

Дата смерти

02.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1917

Отец: Кирчанов Алексей Кузьмич

Мать: Кирчанова (Полтанова) Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.09.1942

Дочь: (Кирчанова) Валентина Георгиевна

Мать ребёнка: Кирчанова (Жеребчикова) Антонина Егоровна

Рождение ребёнка
21.07.1946

Сын: Кирчанов Юрий Георгиевич

Мать ребёнка: Кирчанова (Жеребчикова) Антонина Егоровна

Рождение ребёнка
04.04.1952

Сын: Кирчанов Анатолий Георгиевич

Мать ребёнка: Кирчанова (Жеребчикова) Антонина Егоровна

Рождение ребёнка
03.01.1960

Сын: Кирчанов Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Кирчанова (Жеребчикова) Антонина Егоровна

Смерть
02.06.1980
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно

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