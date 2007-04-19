Кирчанова (Жеребчикова) Антонина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирчанова (Жеребчикова) Антонина Егоровна

Кирчанова (Жеребчикова) Антонина Егоровна

Место рождения

Россия

Дата рождения

14.08.1920

Дата смерти

19.04.2007

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1920

Отец: Жеребчиков Егор Степанович

Мать: Жеребчикова (Рублева) Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
03.09.1942

Дочь: (Кирчанова) Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Кирчанов Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
21.07.1946

Сын: Кирчанов Юрий Георгиевич

Отец ребёнка: Кирчанов Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
04.04.1952

Сын: Кирчанов Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Кирчанов Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
03.01.1960

Сын: Кирчанов Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Кирчанов Георгий Алексеевич

Смерть
19.04.2007

Мы используем куки для улучшения работы сайта.