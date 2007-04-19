Кирчанова (Жеребчикова) Антонина Егоровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения14.08.1920
Дата смерти19.04.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1920
Рождение ребёнка
03.09.1942
Дочь: (Кирчанова) Валентина Георгиевна
Отец ребёнка: Кирчанов Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
21.07.1946
Отец ребёнка: Кирчанов Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
04.04.1952
Сын: Кирчанов Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Кирчанов Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
03.01.1960
Сын: Кирчанов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Кирчанов Георгий Алексеевич
Смерть
19.04.2007