Кирчанов Алексей Кузьмич
Место рожденияГраховский район, Деревня Большой Пал
Дата рождения03.02.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1894
Отец: Кирчанов Косьма
Мать: (Лазарева) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирчанов Владимир
Мать ребёнка: Кирчанова (Полтанова) Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кирчанова) Александра
Мать ребёнка: Кирчанова (Полтанова) Пелагея Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кирчанова) Татьяна
Мать ребёнка: Кирчанова (Полтанова) Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.05.1915
Дочь: (Кирчанова) Мария
Мать ребёнка: Кирчанова (Полтанова) Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.01.1917
Сын: Кирчанов Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Кирчанова (Полтанова) Пелагея Дмитриевна
Смерть
Неизвестно