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Кирчанов Алексей Кузьмич

Место рождения

Граховский район, Деревня Большой Пал

Дата рождения

03.02.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1894

Отец: Кирчанов Косьма

Мать: (Лазарева) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирчанов Владимир

Мать ребёнка: Кирчанова (Полтанова) Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кирчанова) Александра

Мать ребёнка: Кирчанова (Полтанова) Пелагея Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирчанова (Полтанова) Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кирчанова) Татьяна

Мать ребёнка: Кирчанова (Полтанова) Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.05.1915

Дочь: (Кирчанова) Мария

Мать ребёнка: Кирчанова (Полтанова) Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.01.1917

Сын: Кирчанов Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Кирчанова (Полтанова) Пелагея Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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