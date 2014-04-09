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Кирчанов Юрий Георгиевич

Место рождения

Ташкент

Дата рождения

21.07.1946

Дата смерти

09.04.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1946

Отец: Кирчанов Георгий Алексеевич

Мать: Кирчанова (Жеребчикова) Антонина Егоровна

Рождение ребёнка
25.03.1969

Дочь: Шувалова (Кирчанова) Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: Кирчанова (Абраменкова) Зоя Павловна

Рождение ребёнка
04.04.1975

Дочь: (Кирчанов) Юнна Юрьевна

Мать ребёнка: Кирчанова (Абраменкова) Зоя Павловна

Смерть
09.04.2014
Похороны
Неизвестно

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