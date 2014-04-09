Кирчанов Юрий Георгиевич
Место рожденияТашкент
Дата рождения21.07.1946
Дата смерти09.04.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1946
Рождение ребёнка
25.03.1969
Дочь: Шувалова (Кирчанова) Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Кирчанова (Абраменкова) Зоя Павловна
Рождение ребёнка
04.04.1975
Дочь: (Кирчанов) Юнна Юрьевна
Мать ребёнка: Кирчанова (Абраменкова) Зоя Павловна
Смерть
09.04.2014
Похороны
Неизвестно