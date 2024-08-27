Кирчанова (Полтанова) Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирчанова (Полтанова) Пелагея Дмитриевна

Место рождения

Граховский район, Деревня Большой Пал

Дата рождения

1887

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кирчанова) Александра

Отец ребёнка: Кирчанов Алексей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирчанов Владимир

Отец ребёнка: Кирчанов Алексей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кирчанова) Татьяна

Отец ребёнка: Кирчанов Алексей Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирчанов Алексей Кузьмич

Рождение ребёнка
09.05.1915

Дочь: (Кирчанова) Мария

Отец ребёнка: Кирчанов Алексей Кузьмич

Рождение ребёнка
13.01.1917

Сын: Кирчанов Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Кирчанов Алексей Кузьмич

Смерть
1979

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