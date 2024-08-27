Кирчанова (Полтанова) Пелагея Дмитриевна
Место рожденияГраховский район, Деревня Большой Пал
Дата рождения1887
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кирчанова) Александра
Отец ребёнка: Кирчанов Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирчанов Владимир
Отец ребёнка: Кирчанов Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кирчанова) Татьяна
Отец ребёнка: Кирчанов Алексей Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1915
Дочь: (Кирчанова) Мария
Отец ребёнка: Кирчанов Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
13.01.1917
Сын: Кирчанов Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Кирчанов Алексей Кузьмич
Смерть
1979