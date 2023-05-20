Виторган Эммануил Гедеонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1939
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Ксения Эммануиловна
Мать ребёнка: не указана
Развод
1970
Жена: Виторган Тамара
Рождение ребёнка
10.09.1972
Сын: Виторган Максим Эммануилович
Мать ребёнка: Анна Давидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Давидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Виторган Тамара