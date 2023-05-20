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Виторган Эммануил Гедеонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1939

Отец: Виторган Гедеон Абрамович

Мать: Виторган Клара Залмановна

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Ксения Эммануиловна

Мать ребёнка: не указана

Развод
1970

Жена: Виторган Тамара

Рождение ребёнка
10.09.1972

Сын: Виторган Максим Эммануилович

Мать ребёнка: Анна Давидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виторган Ирина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Давидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виторган Тамара