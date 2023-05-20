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Виторган Гедеон Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Виторган Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Виторган Владимир Гедеонович

Мать ребёнка: Виторган (Блехман) Клара (Хая) Залмановна

Рождение ребёнка
27.12.1939

Сын: Виторган Эммануил Гедеонович

Мать ребёнка: Виторган (Блехман) Клара (Хая) Залмановна

Бракосочетание
1998

Жена: Виторган (Блехман) Клара (Хая) Залмановна

Смерть
2000

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