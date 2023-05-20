Виторган Гедеон Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Виторган Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Виторган Владимир Гедеонович
Мать ребёнка: Виторган (Блехман) Клара (Хая) Залмановна
Рождение ребёнка
27.12.1939
Сын: Виторган Эммануил Гедеонович
Мать ребёнка: Виторган (Блехман) Клара (Хая) Залмановна
Бракосочетание
1998
Смерть
2000