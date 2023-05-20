Виторган (Блехман) Клара (Хая) Залмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виторган (Блехман) Клара (Хая) Залмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Блехман Залман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Виторган Владимир Гедеонович

Отец ребёнка: Виторган Гедеон Абрамович

Рождение ребёнка
27.12.1939

Сын: Виторган Эммануил Гедеонович

Отец ребёнка: Виторган Гедеон Абрамович

Бракосочетание
1998

Муж: Виторган Гедеон Абрамович

Смерть
Неизвестно

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