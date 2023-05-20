Виторган (Блехман) Клара (Хая) Залмановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Блехман Залман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Виторган Владимир Гедеонович
Отец ребёнка: Виторган Гедеон Абрамович
Рождение ребёнка
27.12.1939
Сын: Виторган Эммануил Гедеонович
Отец ребёнка: Виторган Гедеон Абрамович
Бракосочетание
1998
Смерть
Неизвестно