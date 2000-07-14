(Балтер) Анна Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1939
Дата смерти14.07.2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1939
Отец: Болтер Давид
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анброх Эммануил
Развод
Неизвестно
Муж: Анброх Эммануил
Рождение ребёнка
10.09.1972
Сын: Виторган Максим Эммануилович
Отец ребёнка: Виторган Эммануил Гедеонович
Смерть
14.07.2000
Рак позвоночника
Похороны
16.07.2000
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище