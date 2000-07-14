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(Балтер) Анна Давидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1939

Дата смерти

14.07.2000

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1939

Отец: Болтер Давид

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виторган Эммануил Гедеонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анброх Эммануил

Развод
Неизвестно

Муж: Анброх Эммануил

Рождение ребёнка
10.09.1972

Сын: Виторган Максим Эммануилович

Отец ребёнка: Виторган Эммануил Гедеонович

Смерть
14.07.2000
Рак позвоночника
Похороны
16.07.2000
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище

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