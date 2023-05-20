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Виторган Максим Эммануилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1972

Отец: Виторган Эммануил Гедеонович

Мать: (Балтер) Анна Давидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Верберг) Виктория

Рождение ребёнка
26.07.1996

Дочь: Виторган Полина Максимовна

Мать ребёнка: (Верберг) Виктория

Рождение ребёнка
19.09.2000

Сын: Виторган Даниил Максимович

Мать ребёнка: (Верберг) Виктория

Бракосочетание
01.02.2013

Жена: (Собчак) Ксения Анатольевна

Рождение ребёнка
2016

Сын: Виторган-Собчак Платон Максимович

Мать ребёнка: (Собчак) Ксения Анатольевна

Развод
21.01.2019

Жена: не указана

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