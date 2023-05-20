Виторган Максим Эммануилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Верберг) Виктория
Рождение ребёнка
26.07.1996
Дочь: Виторган Полина Максимовна
Мать ребёнка: (Верберг) Виктория
Рождение ребёнка
19.09.2000
Сын: Виторган Даниил Максимович
Мать ребёнка: (Верберг) Виктория
Бракосочетание
01.02.2013
Рождение ребёнка
2016
Сын: Виторган-Собчак Платон Максимович
Мать ребёнка: (Собчак) Ксения Анатольевна
Развод
21.01.2019
Жена: не указана