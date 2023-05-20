(Верберг) Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Верберг) Виктория

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виторган Максим Эммануилович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
26.07.1996

Дочь: Виторган Полина Максимовна

Отец ребёнка: Виторган Максим Эммануилович

Рождение ребёнка
19.09.2000

Сын: Виторган Даниил Максимович

Отец ребёнка: Виторган Максим Эммануилович

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