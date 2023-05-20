(Верберг) Виктория
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
26.07.1996
Дочь: Виторган Полина Максимовна
Отец ребёнка: Виторган Максим Эммануилович
Рождение ребёнка
19.09.2000
Сын: Виторган Даниил Максимович
Отец ребёнка: Виторган Максим Эммануилович