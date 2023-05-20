(Румянцева) Ксения Эммануиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Румянцева) Ксения Эммануиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: Виторган Эммануил Гедеонович

Мать: не указана