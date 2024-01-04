Колосов Василий Софронович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Колосов Софрон Тимофеевич
Мать: Колосова ?
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Колосов Степан Васильевич
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно