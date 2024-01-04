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Колосов Василий Софронович

Место рождения

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Колосов Софрон Тимофеевич

Мать: Колосова ?

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Алексеевна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Алексеевна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Алексеевна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Колосов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Алексеевна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Евдокия Алексеевна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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