Колосова Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Колосов Василий Софронович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Колосов Василий Софронович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Колосов Василий Софронович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Колосов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Колосов Василий Софронович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Василий Софронович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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