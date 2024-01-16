Колосова Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Софронович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Софронович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Софронович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Колосов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Колосов Василий Софронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно