Колосов Степан Васильевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Колосова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Колосова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
01.11.1884
Дочь: Клавдия Степановна
Мать ребёнка: Колосова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Колосова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Колосова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Колосова Анна Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колосова Анна Семёновна
Смерть
Неизвестно