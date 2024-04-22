Колосов Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосов Степан Васильевич

Колосов Степан Васильевич

avatar

Место рождения

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Колосов Василий Софронович

Мать: Колосова Евдокия Алексеевна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Колосов Иван Степанович

Мать ребёнка: Колосова Анна Семёновна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Колосов Пётр Степанович

Мать ребёнка: Колосова Анна Семёновна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.11.1884

Дочь: Клавдия Степановна

Мать ребёнка: Колосова Анна Семёновна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Колосов Семён Степанович

Мать ребёнка: Колосова Анна Семёновна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Колосов Илья Степанович

Мать ребёнка: Колосова Анна Семёновна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Колосова Анна Семёновна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Анна Семёновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close